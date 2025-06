Viti, il sogno si avvera: dal Legnaia alla Fiorentina passando per Empoli,

Il Corriere dello Sport focalizza la sua attenzione sull'ultimo colpo in entrata della Fiorentina, Mattia Viti. Nativo di Borgo San Lorenzo e viola fin dalla nascita, per Viti in questi ultimi giorni si sta avverando il sogno di riuscire a vestire la casacca gigliata. Il classe 2002 aveva sfiorato la Fiorentina da bambino, quando giocava nella scuola calcio del Legnaia, prima di passare nel settore giovanile dell'Empoli che anticipò i viola per accaparrarsi quel talentuoso ragazzino. Come raccontato da Roberto Landi, responsabile della scuola calcio dell'Audace Legnaia: "Aveva meno di sei anni ma si vedeva che era speciale. Quando l'ho visto è stato come quando ho giocato da ragazzo contro Paolo Rossi, mi ha dato le stesse sensazioni. Non tanto per quello che faceva con la palla, ma per il rapporto coi compagni che gli riconoscevano la leadership. Quelli dell'Empoli lo notarono nel “sabbione”, perché ai tempi non avevamo il campo in erba sintetica. Anche lì in mezzo alla polvere spiccava su tutti. Era un difensore sì, ma con un piede, il sinistro, da numero dieci. Segnava sempre su punizione".

Ad Empoli rimane 12 anni, cresce dietro a Daniele Rugani, al quale tutti lo paragonano, e arriva a giocare in prima squadra. Nel 2022 il Nizza lo porta in Francia per 15 milioni ma in Costa Azzurra non si ambienta. Due prestiti in Italia con annessa retrocessione, prima al Sassuolo e la scorsa stagione ad Empoli, non hanno intaccato l'apprezzamento di Pioli che lo ha chiesto per la sua nuova Fiorentina. Il tempo di limare gli ultimi dettagli dell'affare e poi Viti coronerà il suo sogno di vestire la maglia viola.