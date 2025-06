Sebastiano Esposito molto più di un'idea, in mediana piacciono Atangana e Rios

Nell'attesa di ufficializzare Stefano Pioli, ormai manca poco più di una settimana per il suo sbarco in Italia, ma anche i primi tre colpi di mercato, Dzeko, Fazzini e Viti, i dirigenti gigliati stanno continuando a costruire la Fiorentina della prossima stagione. Come riportato da La Nazione oggi in edicola i viola sono forti su Sebastiano Esposito. L'attaccante di proprietà dell'Inter, la scorsa stagione in prestito ad Empoli, piace molto a Pradè e potrebbe fare comodo ai gigliati come seconda punta. A margine dell'impegno dell'Inter al Mondiale per Club ci sarà un confronto tra le due società.

A centrocampo resta vivo l'interesse per Tino Anjorin dell'Empoli. La trattativa però potrebbe subire dei rallentamenti a causa della percentuale del 50% sulla rivendita che detiene il Chelsea. In mezzo al campo il preferito resta Samuele Ricci. Sondaggi dei viola anche per Valentin Atangana del Reims, classe 2005 valutato 10 milioni di Euro, e Richard Rios del Palmeiras. In questo caso però il costo del cartellino è di 30 milioni e la concorrenza è tanta.