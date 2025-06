Gudmundsson, le rivali della Fiorentina in Italia sono Roma, Bologna e Atalanta

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla situazione relativa ad Albert Gudmundsson. La Fiorentina, che non riscatterà per 17 milioni l'islandese dal Genoa, sta cercando di trovare una soluzione alternativa con i liguri che però non hanno intenzione di fare sconti ai viola.

La società rossoblu infatti fa leva sul mercato che si potrà creare intorno al nome di Gudmundsson che già vede alcune squadre interessate sia in Italia, Roma, Bologna e Atalanta su tutte, che all'estero. La pista felsinea è da tenere in piedi perché in un'ipotetica trattativa per l'islandese potrebbe rientrare Jasper Karlsson che, tornato in Emilia dopo il prestito al Lecce, piace al Genoa che già qualche settimana fa si è interessato a lui. Per quanto riguarda Atalanta e Roma non sono previsti affondi in tempi brevi.