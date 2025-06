Ndour e Bianco di rientro dall'Europeo under 21, adesso la decisione spetta a Pioli

Con l'eliminazione dell'Italia U21 nell'Europeo di categoria è terminata anche la stagione sportiva degli ultimi due giocatori gigliati impegnati in competizioni ufficiali. Si tratta di Cher Ndour e Alessandro Bianco che in Slovacchia hanno avuto un minutaggio completamente diverso. Il primo è partito titolare in tre gare su quattro, con tanto di premio di Man of the Match nel secondo match del girone contro la Slovacchia, il secondo invece ha giocato solo contro la Spagna a qualificazione già ottenuta.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport sulla permanenza in viola di Ndour e Bianco, che al loro rientro a Firenze troveranno anche il compagno in under21 Jacopo Fazzini, deciderà Stefano Pioli. Oltre a loro due, anche Lorenzo Amatucci e Oliver Christensen, hanno chiuso la loro stagione con la sconfitta nel play-out di Serie B da parte della Salernitana e rientreranno al Viola Park.