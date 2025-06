Calciomercato Dodo-Fiorentina, continua il braccio di ferro, ma le offerte latitano: il punto

È tutto fermo a qualche mese fa, a una trattativa di un rinnovo che sembrava certo ma che è stato man mano posticipato, fino a fare incancrenire le due posizioni. Da una parte il calciatore, Dodo, che dopo una stagione super pretendeva qualcosa di più dalla società; dall'altra, appunto, la società (Fiorentina), che ritiene di aver fatto bene il suo lavoro, proponendo all'entourage del brasiliano due offerte giudicate congrue, offerte finora senza risposta. La scadenza del contratto (giugno 2027) non renderebbe tutto così urgente, ma nel gioco dei rapporti tra le parti, che si stanno a dir poco raffreddando, si possono inserire voci e discorsi.

Come quelli su presunti grandi club che seguirebbero da vicino il classe '98 e l'evoluzione della situazione. Si era parlato di Liverpool, poi di Barcellona e Juventus. Per adesso, niente di concreto: al 24 giugno nessuna offerta sembra essere arrivata sulla scrivania di Daniele Pradè. Che ha fissato il prezzo per Dodo: 30 milioni, giù di lì, per trattare. Una cifra che, finora, ha fatto desistere le pretendenti. Perché ad esempio il Barcellona è società dal grande blasone ma, anche per i conti pasticciati degli ultimi anni, non si può permettere di prendere a 30 milioni quello che sarebbe di fatto la riserva di uno dei migliori esterni bassi del mondo, Jules Koundé, che ha dalla sua una costanza di rendimento mostruosa.

Il Liverpool, più o meno per la stessa cifra, si è aggiudicato un altro crack della fascia destra come Jeremie Frimpong, prelevato dal Bayer Leverkusen. Insomma, i 30 milioni richiesti dalla Fiorentina stanno scacciando più o meno tutti. Il futuro prossimo appare scontato: o i viola abbasseranno le richieste per facilitarne l'uscita o le due parti dovranno tentare un riavvicinamento, anche perché il contratto è ancora lungo e due anni in questa situazione non sono auspicabili né da una parte né dall'altra.