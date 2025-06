Nuovi contatti sull'asse Firenze-Genova per trovare un accordo sul futuro di Gudmundsson

vedi letture

Questa sera alle 23:59 scadrà il termine per riscattare i prestiti e come ovvio che sia sono ore calde per il futuro di Albert Gudmundsson. L'islandese è l'unico dei prestiti gigliati ancora in bilico. Dopo il no della Fiorentina al riscatto al prezzo, 17 milioni, pattuito la passata estate, in queste ore, come riportato da Gianlucadimarzio.com, ci sarebbero stati dei nuovi contatti tra i viola e il Genoa per provare a trovare una nuova intesa a cifre più basse.