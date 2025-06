Gudmundsson e Kean: da una parte lo stallo con il Genoa, dall'altro lo spauracchio saudita

vedi letture

TuttoSport oggi in edicola si concentra sui temi principali di casa Fiorentina. E ovviamente, essendo oggi la giornata in cui scadrà (23:59) il termine per dare una risposta ufficiale sui vari giocatori in prestito con diritto di riscatto, l'apertura riguarda Albert Gudmundsson. Genoa e Fiorentina, una volta capito che i viola non avrebbero pagato i 17 milioni pattuiti la passata stagione, si sono messi in contatto per cercare di trovare una soluzione. Il Genoa, passato nel frattempo ad una nuova proprietà, non sembra disposto a concedere sconti nonostante il gentlemen agreement stipulato un anno fa col club viola legato alla vicenda giudiziaria che vede suo malgrado coinvolto ancora Gudmundsson nel proprio Paese. Dall'altra parte la Fiorentina, che non vorrebbe perdere dopo solo una stagione il giocatore (che gradirebbe restare a Firenze), punta su uno sconto o su un altro prestito. I liguri però, considerando anche le tante squadre sia italiane (Bologna, Roma, Atalanta e Inter su tutte) e straniere che hanno chiesto informazioni, vorrebbero monetizzare. Per i viola potrebbe essere possibile anche l'inserimento di una contropartita tecnica come Barak, Nzola, Bianco, Valentini.

C'è poi il nodo Moise Kean. L'attaccante azzurro piace tantissimo ai sauditi dell'Al Qadsiah che sono pronti a sborsare, oltre ai 52 milioni della clausola rescissoria, cifre folli per l'ingaggio del classe 2000. Se Kean dovesse accettare la prima scelta dei viola sarebbe Piccoli del Cagliari. Per l'attacco poi piacciono anche i due fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio.