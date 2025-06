Fiorentina, linea di mercato precisa e di prospettiva: giocatori giovani italiani

Se quattro anni fa Rino Gattuso era stato per pochi giorni il tecnico della Fiorentina, stiamo parlando dell'estate in cui poi arrivò in viola Vincenzo Italiano, lasciandosi malamente con il club gigliato alle prime operazioni di mercato, oggi la Fiorentina sta lavorando anche per lui, per l'Italia di cui è diventato Commissario Tecnico. Ovviamente più che per lui sta lavorando per Stefano Pioli, ma la filosofia scelta, ovvero quella di puntare su giocatori giovani e italiani, non può che fare piacere al c.t. calabrese. Una visione che era già evidente dalle scorse sessioni di mercato, quando erano arrivati Bove, Cataldi, Fagioli, Ndour, Folorunsho, Colpani, Zaniolo e Kean. Quest'anno pronti via e già sono stati presi, seppur ancora manchi l'ufficialità, Viti e Fazzini. Senza considerare poi i tanti italiani già presenti in rosa, dai giovani rientrati dai prestati ai vari Mandragora, Ranieri, Parisi e Comuzzo.

Volendo Pioli addirittura, come sottolineato dal Corriere dello Sport, potrebbe anche schierare una formazione tutta italiana: Martinelli; Comuzzo, Ranieri, Viti, Parisi; Fagioli, Bianco; Ndour, Fazzini, Mandragora; Kean. Chiaro che i vari De Gea, Dodo e Gosens saranno i titolari ma questo dimostra la scelta fatta dai viola. In più, oltre che italiani, tanti giocatori sono toscani o cresciuti calcisticamente a Firenze. Ranieri e Comuzzo sono usciti dal settore giovanile gigliato, Fazzini e Viti sono toscani e tifosi viola, Martinelli è nato a due passi dal Viola Park. Insomma una Fiorentina sempre più italiana e con sempre più senso di appartenenza ai colori viola.