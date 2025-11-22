Oggi in campo anche la Fiorentina Primavera per mantenere la vetta

Non solo la prima squadra, oggi scende in campo anche la Fiorentina Primavera. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, per la prima volta i ragazzi di Galloppa scenderanno in campo da primi in classifica e quindi con la volontà di scappare in campionato. Compito non facile visto che al Viola Park arriva il Milan, squadra che ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque gare ma che in questa stagione è riuscita a togliersi qualche soddisfazione. Anche per questo la Fiorentina scenderà in campo con la formazione migliore possibile per restare in vetta al campionato primavera. 