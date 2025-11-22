Qui Juventus, le ultime su Vlahovic: oggi il provino definitivo

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle condizioni del grande ex di Fiorentina-Juventus Dusan Vlahovic, arrivato un po' acciaccato all'appuntamento del Franchi dopo un problemino muscolare sofferto con la Serbia. Spalletti ha la forte tentazione di buttarlo nella mischia ma non vuole prendersi rischi di ricadute: il giocatore sta bene - riporta il quotidiano - l'unica preoccupazione è sulla tenuta muscolare nell'arco della partita.

Quanto può garantire senza andare incontro a eccessive preoccupazioni? Il nodo finale si farà presto decisione, con il serbo che verosimilmente non si tirerà indietro e che oggi farà il provino prima dell'ok definitivo per essere al centro dell'attacco bianconero. Il serbo mira a sfatare pure un bel tabù: non solo trovare il gol, ma farlo in un ambiente in cui ha gioito e sofferto.