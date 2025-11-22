FirenzeViola Fiorentina-Juventus, totoformazione: due ballottaggi per i quotidiani

vedi letture

Sarà la prima formazione della Fiorentina scelta davvero dal nuovo allenatore Paolo Vanoli quella di oggi contro la Juventus. Dopo l'esordio con il Genoa nel quale non aveva potuto di fatto lavorare con la squadra, l'allenatore dopo due settimane ha iniziato a farsi un'idea dei suoi giocatori ma non sembra intenzionato a stravolgere particolarmente lo schieramento tattico.

I ballottaggi sono due

Il primo dubbio di formazione riguarda la difesa perché se verrà data fiducia a Pablo Marì e Ranieri, per il ruolo di difensore destro si giocano una maglia Comuzzo e Pongracic, con la maggioranza dei quotidiani che punta sul croato. Poi c'è il ballottaggio sulla sinistra: a fronte dell'assenza di Gosens, c'è chi indica in Fortini e chi in Parisi l'alternativa al tedesco.

Centrocampo e attacco: tutti d'accordo

Per quanto riguarda la mediana, spazio al trio visto contro il Genoa con Nicolussi Caviglia e Mandragora e Sohm ai suoi lati. Davanti tocca di nuovo a Kean con Gudmundsson in vantaggio su Fazzini, Piccoli e Dzeko nel ruolo di secondo attaccante.

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean

Corriere dello Sport (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Dzeko

Tuttosport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean

La Nazione (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean

La Repubblica (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Kean

FirenzeViola.it (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Kean.