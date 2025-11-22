Ferrara sul "caso" Ranieri: "È una bella storia da non rovinare"

In un pezzo su La Nazione, il giornalista Benedetto Ferrara dice la sua sul "caso Ranieri" e sulle dichiarazioni di Vanoli, partendo dal presupposto che sono i giocatori a scegliere i capitani: "E’ evidente: un ragazzo che viene dal vivaio della squadra aiuta a gonfiare il cuore dei tifosi e spinge a un certo tipo di appartenenza. Però è anche vero che al capitano si chiedono intelligenza e reazioni figlie di una certa postura".

E ancora: "Una bella storia, che Ranieri non vuole rovinare, perché da Firenze non è mai andato via. “Sono qui per restare”, così dice sempre, con intensità e costanza. Perché è così che si diventa capitani. Ma questa, in fondo, è solo una sensazione. “Ho chiesto a Ranieri di essere più equilibrato”, ha aggiunto Vanoli. Il mistero di questa stagione passa dalla Juve".