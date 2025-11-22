Fiorentina-Juve, quanti affari. Da Vlahovic ad Arthur, ecco i principali

Fiorentina-Juve, quanti affari. Da Vlahovic ad Arthur, ecco i principali
Quanti affari tra Fiorentina e Juventus, negli ultimi anni ma non solo. La Gazzetta dello Sport oggi propone un'analisi in cui va a ripescare le principali trattative tra i due club che oggi si sfidano al Franchi. L'immagine più significativa riguarda i due attuali attaccanti, da una parte Dusan Vlahovic pagato 70 milioni per strapparlo ai viola nel gennaio 2022, dall'altra Moise Kean acquistato dalla Fiorentina più di un anno fa per 13 milioni. Ma poi ci sono i 40 milioni per Bernardeschi, i 50 per Chiesa o anche i 33 per Nico Gonzalez. Mentre a Firenze negli anni sono arrivati Mandragora, Fagioli oppure Arthur. La lista è veramente lunga.