Il dato curioso sull'attacco della Fiorentina: dovevano essere 15 gol fatti

La Fiorentina si ritrova a fare i conti con un problema evidente: i gol segnati non sono all’altezza delle aspettative. Secondo le proiezioni riportate dal Corriere dello Sport-Stadio, l’attacco viola avrebbe dovuto produrre almeno 15 reti nelle prime giornate di Serie A in base agli expected goals. Invece, il bottino si è fermato a 9 gol, un dato che sta pesando sulla classifica e sulle ambizioni della squadra anche perché tutto questo è avvenuto a fronte di 128 tiri totali, di cui 31 nello specchio.

Gudmundsson e Kean hanno messo a referto solo due reti a testa, mentre Piccoli si è appena sbloccato. Numeri troppo bassi per un reparto offensivo che, nelle idee del tecnico, dovrebbe essere il motore del progetto viola.