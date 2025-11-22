La rivoluzione può attendere: ancora 3-5-2. Viti piace molto a Vanoli
Spazio alle indicazioni di formazione per la Fiorentina in vista della partita contro la Juventus oggi sulle colonne dell'edizione di Firenze di Repubblica. "La rivoluzione può attendere", scrive il quotidiano che riporta la volontà di Paolo Vanoli di non stravolgere almeno l'assetto tattico continuando a puntare sul 3-5-2 già visto nelle ultime partite e al quale l'allenatore è molto legato.
E allora, davanti a De Gea, spazio a Pablo Marì al centro e a Ranieri, nonostante Vanoli apprezzi particolarmente le qualità di Viti. Qualche dubbio sul terzo centrale con Comuzzo in buono stato di forma. A dirigere le operazioni in cabina di regia dovrebbe esserci Nicolussi Caviglia, con Mandragora alla sua destra e Sohm sull’altro lato. Dodo a destra mentre dall'altra parte Fortini è avanti su Parisi. In attacco Kean con Gudmundsson.
