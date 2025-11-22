Spalletti torna a Firenze. Ecco perché disse no a Barone nel 2019

"Luciano Spalletti torna nella città che ama, dove ha casa (in pieno centro) ma che spesso lo ha ferito, in quel Franchi dove da ragazzo rincorreva il sogno viola e da allenatore ha sempre camminato in equilibrio tra affetto e diffidenza", scrive stamani La Nazione a proposito del ritorno di Spalletti al a Firenze. Lui non ha mai nascosto il proprio tifo per la Fiorentina mentre una parte del tifo viola gli ha cucito addosso da tempo l’etichetta di simpatizzante “opportunista”, complice quella sua espressione furba che a Firenze non è mai passata inosservata.

Gli screzi non sono mai mancati, eppure Firenze resta casa sua, conclude il quotidiano. Nel 2019 rifiutò la panchina della Fiorentina dopo la proposta di Barone per mancanza di un progetto credibile.