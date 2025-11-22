I convocati della Fiorentina per la Juventus: c'è Kean, assente Gosens

Oggi alle 11:11Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro la Juventus in programma alle ore 18 all'Artemio Franchi. Nessuna sorpresa dell'ultim'ora per Paolo Vanoli che ritrova Moise Kean ma deve ancora aspettare per poter contare su Gosens. Assenti ovviamente anche i due infortunati Kouamé e Lamptey. Ecco la lista completa:

Portieri: De Gea, Martinelli, Lezzerini

Difensori: Comuzzo, Dodo, Kouadio, Pongracic, Kospo, Mari, Ranieri, Viti, Parisi, Fortini

Centrocampisti: Fazzini, Fagioli, Mandragora, Sohm, Nicolussi Caviglia, Gudmundsson, Richardson

Attaccanti: Piccoli, Dzeko, Kean.