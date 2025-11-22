I convocati della Fiorentina per la Juventus: c'è Kean, assente Gosens
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro la Juventus in programma alle ore 18 all'Artemio Franchi. Nessuna sorpresa dell'ultim'ora per Paolo Vanoli che ritrova Moise Kean ma deve ancora aspettare per poter contare su Gosens. Assenti ovviamente anche i due infortunati Kouamé e Lamptey. Ecco la lista completa:
Portieri: De Gea, Martinelli, Lezzerini
Difensori: Comuzzo, Dodo, Kouadio, Pongracic, Kospo, Mari, Ranieri, Viti, Parisi, Fortini
Centrocampisti: Fazzini, Fagioli, Mandragora, Sohm, Nicolussi Caviglia, Gudmundsson, Richardson
Attaccanti: Piccoli, Dzeko, Kean.
Pubblicità
Primo Piano
Fiorentina, oggi occorrono segnali di ripresa. Si aspettano i primi effetti della cura Vanoli e poi fino a fine anno la volata degli scontri direttidi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Fiorentina, oggi occorrono segnali di ripresa. Si aspettano i primi effetti della cura Vanoli e poi fino a fine anno la volata degli scontri diretti
2 Si torna in campo per la sfida più sentita, Vanoli pensa a Gud con Kean, Spalletti rilancia Vlahovic
Copertina
Luca CalamaiVanoli alla Simeone mi piace. Chissà se Ranieri ha pensato a fare un passo indietro sulla fascia di capitano. E' l'ora dei gol di Kean. Restituite le coreografie alla curva
Stefano PrizioChissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?
Lorenzo Di BenedettoNon è l'ultimo bivio ma quasi. Arriva la Juve e la Fiorentina deve ritrovare se stessa. Basta parole, finalmente si torna in campo: il rischio retrocessione è concreto e devono essere i giocatori a salvare Firenze da un incubo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com