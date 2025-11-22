Fagioli, il punto di Tuttosport. Con Vanoli rischia la panchina, a gennaio...

L'edizione odierna di Tuttosport parla della situazione di Nicolò Fagioli, grande ex di Fiorentina e Juventus che rischia però di tornare ai margini anche con il nuovo allenatore Vanoli. Il quotidiano si chiede se Spalletti abbia pensato anche solo per un secondo a lui quando ha indicato per gennaio la necessità di trovare un centrocampista di qualità, fatto sta che l'operazione da 2,5 milioni per il prestito oneroso più riscatto a 13 milioni e altri 2,5 di bonus che hanno portato il classe 2001 a Firenze lo scorso inverno ancora non ha corrisposto le attese, nonostante al momento del riscatto tutti fossero contenti della permanenza di Fagioli alla Fiorentina. Con l'arrivo di Pioli è finito per scomparire, con Vanoli potrebbe capitare lo stesso.

Per questo il suo entourage - riporta il quotidiano - potrebbe guardarsi intorno in vista del prossimo mercato. Intanto c'è il suo passato al Franchi, poi si vedrà.