Da Roma, possibile scambio Mandas-Fagioli a gennaio

Tra i candidati principali a lasciare la Lazio a gennaio c'è il portiere Christos Mandas. Il portiere greco non rientra nei piani a breve termine di Sarri, scavalcato definitivamente nelle gerarchie da Provedel. Come riporta Il Messaggero, il club biancoceleste ha aperto alla cessione dell'ex OFI Creta e al suo posto il candidato principale rimane Filip Stankovic, figlio del grande ex Dejan.

Mandas potrebbe anche rimanere in Italia e, secondo il quotidiano, potrebbe nascere un bell'incastro di mercato con la Fiorentina: il club viola potrebbe puntare su Mandas per prendere l'eredità di De Gea. Dal canto suo, alla Lazio piace Fagioli e in questo scenario è lecito pensare a uno scambio tra i due. Sarri stravede per Fagioli già dai tempi della Cremonese, a gennaio scorso era un'opzione per il mercato biancoceleste ma tra valutazione e problematiche extra campo la Lazio ha scelto di non affondare.