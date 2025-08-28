Oggi il debutto da titolare di Dzeko, Gazzetta: "Per Pioli ha un ruolo preciso"

Stasera è atteso il debutto da titolare di Edin Dzeko, che fin qui ha giocato 20 minuti a Presov. La squalifica di Kean e l’assenza di Piccoli nella lista Uefa temporanea impongono l’impiego del numero nove. Come scrive La Gazzetta dello Sport l’ex Roma finora ha un po’ faticato e ha pure accusato qualche problemino. Ma, come ha confermato Pioli in conferenza stampa, il suo ruolo sembra più quello di regista offensivo in grado di indirizzare il pallone verso la profondità o il compagno di reparto che quello di punta che attacca lo spazio. Non è nelle sue corde.