Chiesa, nuova vita al Liverpool. Ma potrebbe ancora tornare in Serie A

vedi letture

L'estate di Federico Chiesa potrebbe essere a un punto di svolta dopo la rete realizzata contro il Bournemouth che ha risolto una partita complicatissima per i Campioni d'Inghilterra in carica. La rete potrebbe cambiare il destino dell'ex giocatore di Fiorentina e Juventus in Inghilterra perché se il suo addio era quasi scontato, ora è molto più probabile che resti alla corte di Arne Slot.

La conferma è arrivata anche dalle dichiarazioni dei diretti interessati, ovvero Slot ("Finché è con noi, è sicuramente un giocatore del Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà") e lo stesso Chiesa ("Sono felice di essere qui, in uno dei club più forti al mondo"). Ci sono tutti i presupposti dunque per continuare insieme, ma non sono esclusi colpi di scena last minute. Come riporta il Corriere dello Sport, nei vari incontri con l'entourage del giocatore il Liverpool ha fatto capire che lo vuole confermare ma anche non si opporrebbe ad una sua eventuale cessione se arrivasse una proposta ritenuta allettante da tutte le parti in causa.

In Italia, chi ci sta pensando sul serio è l'Atalanta: avviati i contatti con gli agenti del ragazzo, per capire i costi del cartellino e le richieste di ingaggio. La cifra del cartellino sarebbe simile a un anno fa (12 milioni di euro più 3 di bonus), mentre per lo stipendio l'idea è di non scendere dai 6 milioni attuali.