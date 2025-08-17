Cosa aspettarsi dal Polissya? I lupi gialloverdi hanno dietro un popolo

Giovedì alle 20 inizia la quarta avventura consecutiva della Fiorentina in Conference League e il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola racconta la storia dei lupi gialloverdi del Polissya, costretti a giocare a 700km da casa loro. La squadra infatti viene da Zytomyr, città ucraina situata 150 km a ovest di Kiev. Fino al 2022 contava 261mila abitanti ed era famosa per aver dato i natali a Sergei Korolev, principale artefice del programma spaziale sovietico, e al centrocampista del Genoa Ruslan Malinovskyi. Poi è arrivata l’invasione russa e la conseguente guerra che dura ormai da 3 anni e mezzo a stravolgerla per sempre.

Dopo aver eliminato il Paksi (3-0 all’andata, sconfitta 2-1 in Ungheria al ritorno) il Polissya è a sole due gare dalla prima qualificazione a un girone di una competizione europea. Una scalata repentina, considerando che il club è fallito meno di dieci anni fa, arrivando in prima divisione soltanto nel 2023. Merito della guida illuminata di Ruslan Rotan, ex nazionale ucraino e capitano del Dnipro. Proprio con il club biancoblù affrontò la Fiorentina per due volte nella fase a gironi dell’Europa League 2013-14 (doppia vittoria dela squadra di Montella). Sono poche le individualità di spicco, eccezion fatta per l’ala destra, nazionale ucraino, Oleksiy Gutsulyak e del centravanti Mykola Gayduchyk. C’è anche il classico – per le squadre ucraine – enclave brasiliano costituito da Talles Costa, Joao Valle e Lucas Taylor. Per il resto, lo zoccolo duro della rosa è tutto composto da ucraini.

I gialloverdi di Zyotymir però non vanno sottovalutati soprattutto per un motivo: sono espressione in campo di un popolo che soffre, di una delle regioni (si chiama proprio Polissya) più martoriate dagli attacchi russi. E, anche se lo stadio slovacco sarà semivuoto, i giocatori entreranno avvolti dalla bandiera dell’Ucraina e avranno un intero paese a spingerli.