Cherubini e il talento più cristallino: "Fagioli". E su Kean: "Non sono stupito"
FirenzeViola.it
Intervistato stamani da La Gazzetta dello Sport, l'attuale dirigente del Parma ed ex Juventus Federico Cherubini ha raccontato diversi retroscena legati alla sua lunga carriera, passata anche dall'ideare l'Under 23 bianconera qualche anno fa. A domanda precisa sul talento più cristallino visto nella Next Gen, Cherubini non ha dubbi: "Fagioli".
Poi parla di Moise Kean: "Il suo vero padre calcistico è Gigi Milani. Non sono stupito del Kean di Firenze. Non è facile imporsi dove si è cresciuti, Moise ha tutto per essere il nove della Nazionale".
Pubblicità
Rassegna stampa
La Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato di Tommaso Loreto
Le più lette
1 La Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato
Copertina
The Sun: il Manchester pensa al ritorno di De Gea grazie ad una clausola nel contratto con la Fiorentina
Pietro LazzeriniSi avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia viola
Luca CalamaiFirenzeViolaNessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livello
Stefano PrizioDubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com