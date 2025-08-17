Cherubini e il talento più cristallino: "Fagioli". E su Kean: "Non sono stupito"

di Redazione FV

Intervistato stamani da La Gazzetta dello Sport, l'attuale dirigente del Parma ed ex Juventus Federico Cherubini ha raccontato diversi retroscena legati alla sua lunga carriera, passata anche dall'ideare l'Under 23 bianconera qualche anno fa. A domanda precisa sul talento più cristallino visto nella Next Gen, Cherubini non ha dubbi: "Fagioli".

Poi parla di Moise Kean: "Il suo vero padre calcistico è Gigi Milani. Non sono stupito del Kean di Firenze. Non è facile imporsi dove si è cresciuti, Moise ha tutto per essere il nove della Nazionale".