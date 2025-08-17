Bologna-Zanoli, stop improvviso alla trattativa. Si inserisce l'Udinese
Il Bologna non molla la presa per Alessandro Zanoli, esterno del Napoli entrato nelle mire di diversi club in Serie A tra cui anche la Fiorentina. L'accordo dei rossoblu con il Napoli era stato trovato la settimana scorsa sulla base di 5 milioni di euro più 1 di bonus ma senza l'arrivo di Juanlu i partenopei non liberano il calciatore.
Come riporta il Corriere dello Sport però, nelle ultime ore è da registrare l'inserimento dell'Udinese che pare aver pareggiato la proposta economica del Bologna. La volontà di Zanoli è di trasferirsi in rossoblù, ma l'arrivo di una nuova pretendente potrebbe spingere il club di De Laurentiis a chiedere più soldi al Bologna. Rallentamento dell'operazione dunque, anche se il club felsineo è fiducioso riguardo all'esito positivo della trattativa. Un finale che però non può arrivare troppo in ritardo, visto il problema fisico capitato ad Holm che impone alla dirigenza di assicurarsi un esterno difensivo prima possibile per averlo disponibile per l'inizio del nuovo campionato.
