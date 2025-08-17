Il Torino vuole Asllani ma il problema è legato alle liste: la situazione

Problemi di liste in casa Torino che costringeranno Vagnati a qualche taglio inevitabile soprattutto se la fumata bianca per Kristjan Asllani dovesse arrivare. Da regolamento, come puntualizza Tuttosport, possono essere iscritti un massimo di 21 calciatori over 22 che siano cresciuti nei settori giovanili di altri club (che siano società italiane o straniere non cambia). Ed è qui che nascono i problemi alla lista del Torino: al momento, infatti, i granata hanno un giocatore in più del consentito a libro paga. Questo significa che se iniziasse domani il campionato, il Torino dovrebbe escludere uno dei tesserati (in questo caso è facile immaginare che la scelta possa ricadere su Saba Sazonov).

Se dovesse arrivare dal mercato un altro calciatore di età superiore ai 22 anni, allora non basterà tagliare il difensore georgiano, ma servirà cedere qualche altro over 22: in altre parole, se il Torino dovesse alla fine riuscire ad acquistare Asllani dall’Inter, che lo scorso marzo ha compiuto 23 anni e che quindi non è più considerato un “giovane”, Vagnati dovrebbe trovare il modo di fagli spazio cedendo uno tra Antonio Sanabria e Adrian Tameze, giocatori che al momento ora sono ai margini del progetto. Potrebbe però essere necessario cedere sia la punta che il centrocampista se, oltre ad Asllani, dovesse arrivare anche un esterno d’attacco o se il terzino sinistro che completerà il reparto difensivo non dovesse essere alla fine un giovane ma un elemento di esperienza.