Fortini lo vogliono diversi club. In B non va scartato solo l'Empoli: ecco perché

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, le ultime ore sono state calde intorno a Niccolò Fortini, con squadre interessate al prestito, altre all’acquisto. La Fiorentina non prenderà in considerazione questa seconda ipotesi dopo aver già respinto un assalto del Milan a inizio estate. Il Torino si è interessato, ma la società viola aprirà solo al prestito e solo nel momento in cui Pioli deciderà che non è pronto per rimanere in prima squadra.

Detto del Toro, si è informato il Cagliari e pure la Cremonese rimane molto interessata. In B lo prenderebbero almeno una decina di squadre, ma l’unica da non scartare a priori è l’Empoli, per via della presenza di Guido Pagliuca in panchina, il tecnico che lo ha fatto crescere lo scorso anno alla Juve Stabia