Bianco al Catanzaro è in stand-by. Il giocatore vorrebbe restare in A

Il Corriere dello Sport aggiorna sulla possibilità che Alessandro Bianco vada a Catanzaro la prossima stagione, un'ipotesi di cui le parti stanno discutendo ormai da diverse settimane dopo che già Favasuli ha scelto i giallorossi a titolo definitivo. Il quotidiano scrive che la difficoltà principale per portare in Calabria il centrocampista classe 2002 della Fiorentina è relativa alla voglia del calciatore di continuare in A dopo la stagione da titolare al Monza. Per ora dunque questa trattativa è ferma in attesa degli ultimi giorni di mercato.