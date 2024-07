OBIETTIVI, Napoli attende proposta estera per Cajuste

FirenzeViola.it

Secondo l'edizione partenopea de la Repubblica, il Napoli è al lavoro per modellare la rosa di Antonio Conte. Fra gli esuberi risulta Jens Cajuste, per il quale gli azzurri hanno preso in considerazione l'idea del prestito perché vogliono provare a monetizzare con una cessione a titolo definitivo. In Serie A lo svedese ha degli estimatori, con Fiorentina e Genoa che hanno chiesto informazioni. Il Napoli, però, attende una proposta dall’estero cui sta lavorando l’entourage di Cajuste: le prossime ore potranno essere decisive per concretizzare l’addio.