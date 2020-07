OBIETTIVI, Ancora in piedi Nainggolan e Bonaventura

A centrocampo - scrive La Nazione - proseguono le manovre della Fiorentina per portare esperienza e qualità. Fino a qualche settimana fa sembrava sfumata la pista Giacomo Bonaventura, invece negli ultimi giorni pare essersi parzialmente riaperta. Questo anche per via del momento di difficoltà che sta bloccando le idee del Torino. I viola hanno così ribadito a chi di dovere il proprio interesse per il classe '89. Resta in piedi anche l'idea Radja Nainggolan, il quale se non dovesse restare a Cagliari ha deciso di non rientrare all’Inter e che Firenze è una destinazione che gli è sempre piaciuta.