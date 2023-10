NZOLA, Unica sicurezza vs l'Empoli. Dubbi Nico e Jack

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Sabato anomalo per la Fiorentina. Al Viola Park si vivrà soltanto l'antivigilia del derby di Empoli". Inizia così l'articolo de La Nazione dedicato alla squadra di Rocco Commisso. Domenica infatti non sarà il giorno gara ma bensì un giorno di allenamento in vista del derby toscano lunedì sera. Il giorno in più ha consentito di non accelerare il rientro in gruppo di tutti i nazionali. Molti sono già rientrati a Firenze, ma ancora troppo stanchi per allenarsi con il resto dei compagni.

Saranno quindi due le sedute effettive e con il gruppo al completo per preparare la partita contro la squadra di Andreazzoli. Italiano in questo fine settimana dovrà decidere chi schierare e il dubbio maggiore è sempre lo stesso: Nico Gonzalez. Il 10 della Fiorentina è stato spremuto da Sacoloni sia contro il Paraguay sia contro il Perù. Oltre a Nico anche Bonaventura è in dubbio nonostante la panchina di Wembley faccia pensare a una sua partenza dal primo minuto.

Certezze poche ma una sicura, M'Bala Nzola. L'angolano si è allenato bene durante la sosta ed è pronto a guidare l'attacco della Fiorentina.