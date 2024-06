NZOLA, La società valuta la cessione dell'ex Spezia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nella nuova Fiorentina di Raffaele Palladino, la questione più spinosa rimane quella del centravanti. Secondo quanto riporta La Nazione, la società dovrà muoversi sul mercato per cercare un nuovo attaccante. Questo perché Andrea Belotti tornerà alla roma vista la formula del prestito secco e M'bala Nzola non ha giocato un'ottima stagione e non avrebbe convinto la società, tanto è che si starebbe valutando una sua cessione. L'ex Spezia potrebbe anche rimanere a Firenze, ma solo come riserva. Infine c'è Lucas Beltrán che resta anche per Palladino una seconda punta.