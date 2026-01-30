Numeri horror della difesa della Fiorentina. Il dato coinvolge anche De Gea

vedi letture

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola fa un quadro dei numeri horror della difesa della Fiorentina in questa stagione. Su 31 partite in tutte le competizioni la Fiorentina ha collezionato appena sei clean sheet, tre dei quali in campionato (in 22 giornate), elemento, quest’ultimo, che consegna la squadra viola all’ultimo posto della serie A . Il cambio in panchina non ha fin qui prodotto quanto auspicato: con Pioli la porta gigliata in serie A è rimasta inviolata in due casi su dieci, mentre con Vanoli in una sola occasione su dodici. La diffusione in così tante gare dei gol subiti spiega (in parte) i 20 punti persi da posizione di vantaggio della Fiorentina.

8 dei 34 gol al passivo (il 23%) sono arrivati prima dei 16 metri, un dato che coinvolge De Gea (non sempre impeccabile) ma anche l’interdizione di tutti i reparti. La Fiorentina concede ancora troppe conclusioni (4,77 di media a partita, il quinto peggior dato) e non si è ancora del tutto calata nella parte dell’agonismo e della lotta, come testimoniano le classifiche per duelli e tackle che la vedono rispettivamente ultima e penultima, sia come numero totale che di percentuale di successo