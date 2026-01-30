I Commisso con la Fiorentina: a Napoli anche Giuseppe e Catherine
Al Maradona per affrontare il Napoli ci sarà Moise Kean e spera di farcela in extremis anche Roberto Piccoli, che però ieri si è allenato individualmente dopo il risentimento muscolare. Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, in Campania ci saranno anche Giuseppe Commisso, alla sua prima trasferta da presidente della Viola, e sua madre Catherine.
