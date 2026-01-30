A centrocampo un giocatore di rottura: idee Keita, Karlstrom o Mangala

A centrocampo un giocatore di rottura: idee Keita, Karlstrom o MangalaFirenzeViola.it
Oggi alle 10:39Rassegna stampa
di Redazione FV

La Fiorentina lavora per trovare sul mercato un centrocampista che possa andare a sostituire il partente Nicolussi Caviglia ma come per il difensore le difficoltà non mancano. Il Corriere Fiorentino scrive che l'identikit porta a un giocatore di rottura, e per adesso le idee hanno riguardato il parmense Keita, l’udinese Karlstrom e il vecchio pallino Mangala del Lione. Anche in questo caso però la sensazione è che sarà necessario un ulteriore slancio di pazienza.