"Fiorentina col Como dopo uno speed date". Poi Cappellini difende Vanoli

Stefano Cappellini nella sua consueta analisi sulle pagine di Repubblice predica calma. Perché nonostante non sia stata una bella partita con il Cagliari e tantomeno con il Como, dove la formazione scelta da Vanoli "sembrava messa insieme dopo una serata di speed date, se ancora esiste", solo la partita con il Napoli ci dirà se è lecito "cominciare a coltivare il sospetto che quanto visto con Lazio, Milan e Bologna sia svaporato in un lampo".

Poi conclude: "Il sincero e umano cordoglio per la morte di Commisso ha invece creato una zona franca per la proprietà. Bene, forse è giusto così per ora. Un giorno sarà il caso di riparlarne. Con tutti i limiti che può avere Vanoli, sarà il caso di ricordarci che è quello che sta cercando di tirarci fuori dai guai, non quello che ci ha portato lì".