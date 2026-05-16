Valutazioni della dirigenza sul futuro di Piccoli, Repubblica: "Tre ipotesi al vaglio"

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Domani, contro la Juventus, l’attacco della Fiorentina tornerà nuovamente sulle spalle di Roberto Piccoli, assente per infortunio dal primo minuto nelle ultime tre partite. La sfida ai bianconeri sarà la penultima occasione per convincere la dirigenza viola. Piccoli è infatti tra i giocatori più pagati della storia della Fiorentina e della gestione Commisso ed è stato uno dei flop stagionali. Di un’annata, a livello di squadra nera, nerissima. L'ex Cagliari per la prossima stagione resta uno di quei giocatori con addosso un enorme punto interrogativo.

Su di lui, sottolinea questa mattina La Repubblica, sono in corso tante valutazioni. Ammesso che si apra alla cessione a titolo definitivo la dirigenza ha messo in conto un’importante minusvalenza rispetto all’alto prezzo di acquisto. Altrimenti un’ipotesi potrebbe essere quella del prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni ma difficilmente saranno ripresi o avvicinati i 27 milioni sborsati. Ecco quindi che Piccoli potrebbe partire per il ritiro con il nuovo tecnico.