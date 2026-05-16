Zaniolo: "A Firenze ero nella mia comfort zone ma non è andata bene. Il perché non lo so"

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Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Udinese ed ex giocatore anche della Fiorentina, in un'intervista rilasciata a SportWeek, ha parlato della sua carriera e anche di quello che non ha funzionato nella sua esperienza a Firenze: "In questi ultimi anni non ho reso abbastanza, è vero, ma per colpa esclusivamente mia. D’altra parte, l’amore te lo devi conquistare con le prestazioni in campo e gli atteggiamenti fuori. Non credo che, al mio primo giorno a Udine, tutti mi amassero. Su di me c’erano un po’ di dubbi e perplessità, erano comunque 2-3 anni che giocavo poco o niente, l’etichetta che mi portavo dietro non era positiva, ma fin dall’inizio ho promesso che avrei sudato la maglia come mai e il resto, amore compreso, è venuto di conseguenza. Perché non sono andate bene le esperienze in Turchia e Inghilterra? Magari perché venivo da infortuni gravi e non ero mentalmente pronto.

A Bergamo mi ero appena operato al piede, quindi sono arrivato in ritardo di preparazione. Con Gasperini c’è stato un rapporto di stima, è uno dei più forti allenatori in circolazione, ma in quel momento mi chiedeva troppo. Mi sono trasferito a Firenze dove ero già stato, dunque pensavo di essere nella mia comfort zone, ma non è andata bene neanche lì. Il perché non lo so".