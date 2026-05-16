Verso la Juventus, ballottaggio Gud-Solomon a sinistra: dubbi sulla posizione di Parisi

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La buona notizia per Paolo Vanoli in vista della trasferta di domani in casa della Juventus è che Albert Gudmundsson ha recuperato dagli acciacchi degli ultimi giorni e sarà a disposizione. Il numero dieci, che giovedì si era allenato a parte per un piccolo problema fisico che non destava comunque preoccupazioni, ieri mattina ha infatti svolto regolarmente la seduta con il resto della squadra. Per il tecnico viola dunque si apre ufficialmente il ballottaggio sulla sinistra tra l'ex Genoa e Manor Solomon. Nessuna novità invece per Kean: l'attaccante della Nazionale non si allena con il resto della squadra da quasi un mese e mezzo per l'ormai cronico problema alla tibia e per lui scendono le probabilità di una convocazione.

Davanti ci sarà quindi Piccoli, che ha recuperato, per il resto formazione tipo, con il solito dubbio relativo alla posizione di Parisi. L'ex Empoli giocherà nel suo nuovo ruolo di ala destra o nella sua posizione naturale, da esterno basso a sinistra? Dubbi che Vanoli scioglierà oggi, prima delle convocazioni e della partenza per Torino. Lo riporta il Corriere dello Sport.