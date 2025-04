Niente alcolici e bombolette spray: il provvedimento inizia alle 12

In vista della partita tra Fiorentina ed Empoli in programma questo pomeriggio a Firenze, la Prefettura ha adottato un provvedimento che prevede dalle ore 12 alle 18.30 di oggi il divieto della vendita di bevande alcoliche e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all’esterno dello stadio. A ricordarlo stamani è il Corriere Fiorentino, che spiega anche come sia stata vietata la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio Franchi ed all’esterno dell’impianto sportivo.