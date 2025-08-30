Nicolussi Caviglia, colpo grazie alla mediazione di Lucci: dettagli e cifre dell'accordo

Hans Nicolussi Caviglia è un giocatore della Fiorentina, manca solo l'annuncio ufficiale. A tornare sulla notizia è stamani il Corriere Fiorentino, sottolineando che a fare da collante tra i viola e il Venezia è stato Alessandro Lucci, procuratore del centrocampista e figura ormai vicina agli affari del club di Commisso (è agente anche dei vari Dzeko, Piccoli e Kean). Il quotidiano locale evidenzia che è stato grazie alla sua intermediazione che Fiorentina e lagunari hanno pian piano ridotto la distanza tra l’iniziale offerta viola e la pretesa da quasi 12 milioni dei veneti, arrivando a un punto d’incontro che ha innanzi tutto soddisfatto lo stesso calciatore che ha sempre spinto per la destinazione toscana.

Ieri pomeriggio il classe 2000 è arrivato al Viola Park per conoscere la sua nuova realtà e concludere l'iter per il trasferimento, le visite mediche sono state già effettuate si attende ora soltanto l'ufficialità dell'operazione. La formula è quella del prestito oneroso a 1 milione di euro con un diritto di riscatto da altri 7 milioni destinato a diventare obbligo nel caso in cui il calciatore dovesse superare il 50% delle presenze stagionali da almeno 45 minuti. Per lui è già pronto un contratto da 5 stagioni con un ingaggio di poco inferiore al milione di euro più eventuali bonus.