Dagli inviati
Nicolussi Caviglia è a Firenze, le immagini del suo arrivo al Viola Park
Nicolussi Caviglia sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista scuola Juventus è arrivato questo pomeriggio a Firenze. L'ex Venezia e Sudtirol ha svolto le visite mediche e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà, in caso di riscatto, per i prossimi 5 anni alla Fiorentina con uno stipedio di 900mila Euro a stagione.
Ricordiamo le cifre dell'affare: si tratta di un prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni che diventerà obbligo se il calciatore parteciperà almeno al 50% delle gare stagionali dei viola. Di seguito le immagini raccolte dalla nostra redazione del suo arrivo al centro sportivo di Bagno a Ripoli:
