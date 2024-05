NICO, Mai così decisivo. Atteso in finale e da un futuro incerto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nico Gonzalez vuol essere l'uomo di queste finali. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, questa è stata la migliore stagione dell'argentino a Firenze con 15 gol in 42 presenze, già uno in più rispetto al 2022-2023, ben 6 in più se torniamo indietro fino al 2021-2022. In due edizioni della Conference League, l’argentino ha realizzato 10 gol fra qualificazioni, gironi e partite a eliminazione diretta: 6 la scorsa stagione, 4 in questa. Sul palcoscenico continentale sa essere incisivo e decisivo, come lo vogliono tutti nella Fiorentina atterrata ad Atene.

Nel frattempo, si attende di capire se il suo futuro sarà ancora in riva all'Arno. Il suo contratto è in scadenza al 2028, frutto del rinnovo annunciato lo scorso settembre. In linea teorica, ci sarebbe da pensare che la nuova Fiorentina sarà costruita intorno a lui. A maggior ragione se i viola dovessero vincere la Conference. Ma la certezza non c’è. Lo scorso anno la Fiorentina rifiutò un’offerta di 43 milioni dal Brentford, un po’ per volontà della dirigenza, un po’ per volontà del giocatore, non del tutto stimolato da una squadra che in Premier League è poi arrivata sedicesima. In Inghilterra, però, è stimato: cosa succederebbe se arrivasse una nuova proposta così alta?