NICO GONZALEZ, Sogna la finale della Copa America

La Nazione sottolinea come sia stato Scaloni a far debuttare nell'Argentina Nico Gonzalez, nell'ottobre 2019, non avendo mai avuto dubbi sul suo talento e velocità. Il ct dell'Albiceleste, da allora, non ha praticamente mai rinunciato al nuovo attaccante viola. Domani notte anche Firenze tiferà per Gonzalez, al penultimo atto della Copa America contro la Colombia, anche se in caso di finale il suo arrivo in Italia slitterebbe di almeno una settimana.