Ndour ha aperto al Napoli, ma la Fiorentina ad oggi lo valuta 30 milioni
Il Corriere Fiorentino scrive che le prime idee in casa viola cominciano a prendere forma, anche in virtù dell’attivo di Fabio Grosso. Il quotidiano si sofferma sul nome del norvegese Thorstvedt che è in scadenza col Sassuolo nel 2027 e che potrebbe seguire il tecnico a Firenze. Avrebbe infatti già aperto al trasferimento. Piace anche l’esterno Under 21 Koleosho, di proprietà del Burnley ma in prestito al Paris FC dopo una precedenze esperienza all’Espanyol.
Ndour piace al Napoli ma la Viola spara alto
Capitolo Ndour. Scrive il quotidiano che si registrano voci da Napoli di un ds Manna che avrebbe già incontrato gli agenti del centrocampista viola ricevendo un’apertura di massima al trasferimento in azzurro. Diverso il punto di vista della Fiorentina che stima Ndour e lo valuta almeno 30 milioni di euro.
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