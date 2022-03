NAZIONE, Viola express. Ultimo treno per l'Europa

La Nazione è sicura: quello contro il Bologna è l'ultimo treno per l'Europa. Oggi si gioca con due occhi rivolti alla classifica che si sta facendo sempre più stretta in zona Europa: è una partita che la Fiorentina è obbligata a vincere per restare agganciata alle romane in attesa di recuperare il match con l'Udinese. Per i viola mancano undici gare alla fine del campionato e questo è esattamente il momento di non sprecare punti, avendone già lasciati troppi ultimamente per strada.