NAZIONE, Strana Pasqua per Pezzella e Terracciano

L'edizione odierna de La Nazione si focalizza questa mattina su quella che sarà la strana Pasqua che vivranno alcuni componenti dello spogliatoio della Fiorentina, in particolare il capitano German Pezzella e il portiere di riserva Pietro Terracciano. Come spiega il quotidiano, i due troveranno un alleato nella tecnologia, in modo da riunirsi virtualmente con parenti ed amici che sono lontani, mentre gli altri compagni continueranno a trascorrere il tempo con la propria famiglia, tra mogli e figli, compagne e i fidatissimi animali. Il capitano viola ha la moglie Agustina in Argentina mentre l'estremo difensore nei giorni scorsi ha dovuto festeggiare a distanza il compleanno di Thomas, il piccolino che ha compiuto 4 anni e che sogna coi suoi robot di distruggere quel virus capace di scombussolare la sua vita e non solo. Stavolta, a differenza anche solo di un anno fa, per la Fiorentina non ci sarà occasione di organizzare un pranzo al centro sportivo o di rivedere in tv una ripartenza subìta su cui prestare attenzione. E’ ancora il tempo di continuare a far lavorare la fantasia su come scandire le ore, aspettando la fine di un tunnel che negli ospedali stanno lottando per rendere il meno tetro possibile.