NAZIONE, Sprint Chiesa: buoni segnali. Ma i punti...

Come sottolinea questa mattina La Nazione, Federico Chiesa è tornato a segnare in allenamento, un buon segnale che la Fiorentina ha rilanciato sui social in attesa di rilanciare sul campo. Il ritorno di Federico a Bologna – quello vero, non un surrogato – può essere la migliore notizia per Iachini. Perché la classifica preoccupa e ci si chiede quanto la mentalità del nuovo allenatore possa incidere da subito all’interno di uno spogliatoio in cui nessuno è abituato a lottare per la salvezza. Fra l’altro gli incroci di campionato fra le ultime non avvantaggiano nello sprint finale del girone di andata la Fiorentina, che secondo un calcolo logico (salvezza a quota 40) dovrà chiudere la prima metà del torneo con almeno 20 punti in classifica, risultato comunque minimal considerato anche che un anno fa erano stati 26.