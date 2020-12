NAZIONE, Sfida alle big per Veron del Palmeiras

Com riportato dall'edizione odierna de La Nazione la cessione di Pedro ha aperto uno scenario che racconta di nuovi movimenti del club viola in Brasile. In questo momento il talento sudamericano con maggiori prospettive di sbarcare in Europa si chiama Gabriel Veron, centravanti giovanissimo, classe 2002, e con un contratto molto lungo, in scadenza nel 2025 con il Palmeiras. Veron è seguito in Inghilterra (da United e Arsenal), su di lui va ricordato un blitz interessatissimo di emissari della Juventus, ma in Brasile si sostiene che anche la Fiorentina avrebbe manifestato interesse per Veron. Di sicuro c’è comunque che il prezzo del cartellino del centravanti è già molto elevato. Per aprire una trattativa con il Palmeiras potrebbero non bastare 25 milioni.