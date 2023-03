NAZIONE, Restyling Franchi: ballano 71,5 milioni

FirenzeViola.it

Come riportato da La Nazione ieri sera è arrivata la tegola dell’Unione Europea che starebbe ancora valutando il raggiungimento dei 55 obiettivi previsti alla fine del 2022 per assegnare all’Italia la terza tranche dei fondi del Pnrr per il restyling del Franchi. Per il presidente Anci Antonio De Caro un "dietrofront grave e immotivato della commissione che ci auguriamo voglia rivedere presto la sua posizione". Non si farà restyling? Calma. Il governo ha già dichiarato che "fornirà ulteriori elementi a sostegno dell’ammissibilità di tutti gli interventi". Ballano 55 milioni che, in realtà, si portano dietro il 30% di adeguamento dei prezzi all’aumento delle materie prime. E quindi valgono 71,5 milioni. Del totale di 197 ne resterebbero 125,5 milioni. Pochissimi. In Comune si prova a tenere ferme le bocce. Ma la notizia è di quelle che fanno tremare la terra sotto i piedi.