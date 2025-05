Su Gudmundsson una nebbia di dubbi: dal rapporto col Palladino al rinnovo

Avrebbe dovuto essere la risposta a tanti dei problemi della Fiorentina, ma a quasi nove mesi dal suo arrivo in viola i punti interrogativi hanno preso nettamente il sopravvento. Il sodalizio tra Albert Gudmundsson, Raffaele Palladino e la Fiorentina avrebbe dovuto produrre ben altri risultati e il campo in tal senso potrà dare solo altre tre indicazioni, tante quante le partite rimaste prima della chiusura della stagione. Scrive questo il Corriere Fiorentino sulla situazione dell'islandese.

Il campo, del resto, ha reso la risposta della Fiorentina non così scontata come poteva apparire al momento dell’acquisto del classe 1997. Gudmundsson in stagione ha collezionato 32 presenze con 8 gol — 6 in campionato e 2 in Conference — con una media di 1 gol ogni 271 minuti. Rispetto all'anno scorso è precipitata la sua permanenza media in campo in A (54,7 minuti con la Fiorentina, 86,4 con la maglia del Grifone).

Gli infortuni hanno rallentato anche il percorso di conoscenza calcistica con Kean: i due sono stati contemporaneamente in campo in appena 1402 minuti e la loro connessione ha prodotto solo 2 gol (segnati da Gudmundsson) su assist del compagno. Ad appena 270 minuti dal gong della stagione, una delle principali operazioni del mercato estivo si è così trasformata in una nebbia di riflessioni e considerazioni che dovrà però dissiparsi a breve, con Venezia, Bologna e Udinese come ultimi appigli di campo a cui aggrapparsi prima del verdetto finale.